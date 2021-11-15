События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 ноября
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|5:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-1,7%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (сентябрь)
|7,2%
|5,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (октябрь)
|-51,1 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (сентябрь)
|235 тыс
|180 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|4,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (сентябрь)
|4,5%
|4,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,5%
|11:20
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,6%
|-0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|2,2%
|2,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2021)
|3,7%
|3,7%
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (октябрь)
|251,2 тыс
|257,5 тыс
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,8%
|0,8%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,9%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (октябрь)
|0,4%
|1%
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,7%
|1,1%
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|-1,3%
|0,7%
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (октябрь)
|4,62%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|0,7%
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь)
|0,6%
|19:10
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|20:00
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри
|23:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|OZON — финансовая отчетность по US GAAP за 3кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|Интер РАО — СД (об участии или изменении доли участия ПАО в других организациях)
https://1prime.ru/Financial_market/20211115/835221058.html