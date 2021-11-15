МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале недели повышается к доллару и евро, корректируя ощутимое падение пятницы, вызванное ростом внешнеполитической напряженности. Набиуллина: тестирование цифрового рубля займет не менее года

Поддержка рублю приходит от начала налогового периода и общего ослабления американской валюты на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск снижался на 50 копеек до 72,39 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 82,84 рубля, следует из данных Московской биржи. В прошлую пятницу доллар и евро подскочили на 1,26 рубля и на 1,3 рубля, соответственно.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

На российском валютном рынке в начале недели отмечается повышение рубля против доллара и евро – в рамках коррекции после ощутимого падения в пятницу. Набиуллина рассказала о планах по ставке Банка России

На торгах пятницы рубль значительно ослаб на рисках, связанных с ситуацией на белорусско-польской границей, где скапливались беженцы, а также сообщениях ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.

Однако за время выходных ничего страшного не произошло, и участники рынка поспешили закрыть длинные позиции по валюте, распродавая доллары и евро.

Начало налогового периода ноября поддержало эти продажи — экспортеры пополняют свою рублевую ликвидность для уплаты обязательных платежей в бюджет. По оценкам экспертов, в этом месяце они составят около 2,4 триллиона рублей.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 95,1 пункта, корректируясь от максимума с июля 2020 года, что отчасти поддерживает аппетит к риску.

При этом цена на нефть марки Brent падает на 1,4% до 81,1 доллара за баррель. Давление исходит от продолжающихся спекуляций по поводу возможной продажи нефти из стратегического резерва США.

Игроки рынка обратили внимание на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие. Возможно, ЦБ будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, добавила она. Ранее агрессивное повышение ключевой ставки Центробанком поддержало курс рубля.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В понедельник в центре внимания будет виртуальный саммит президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина, полагает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Не исключено, что он позитивно повлияет на глобальные рынки: американская сторона допускает возможное частичное снятие пошлин на китайские товары, введенных при президенте Дональде Трампе. Поэтому Рубль может восстановиться до уровней, соответствующих 72 рублям за доллар ввиду стабильной геополитической ситуации и улучшения внешнего фона", — добавляет он.

Рубль должно поддержать дальнейшее постепенное ослабление геополитического напряжения, ожидает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Снижению курса доллара также должна способствовать его умеренная коррекция вниз на форексе и начало налогового периода. В то же время снижающиеся цены на энергоресурсы будут ограничивать укрепление рубля. В целом мы ожидаем, что курс на этой неделе будет находиться в диапазоне 71-72,75 рубля за доллар", — оценил он.

Впрочем, сохранение большой геополитической неопределенности обуславливает высокую чувствительность рубля к негативным рыночным и новостным драйверам, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Поэтому, если внешняя ситуация ухудшится, тем более в случае обострения геополитической обстановки, доллар может вернуться выше 73 рублей", — оценил он.