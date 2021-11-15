МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером несколько укрепляется к иене и евро, рынки ожидают порцию макростатистики во вторник, свидетельствуют данные торгов. Рухнут первыми. На фондовом рынке образуются опасные связи

По состоянию на 18.16 мск курс евро снижался до 1,144 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,145 доллара, курс доллара к иене поднимался до 113,98 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 95,15 пункта.

Главным событием текущей недели является макростатистика из США. Во вторник, 16 ноября, будут обнародованы данные по розничным продажам и промышленному производству в стране в октябре. Аналитики полагают, что розничные продажи выросли в месячном выражении на 1,1% после роста на 0,7% в сентябре, а промпроизводство показало рост на 0,7% к сентябрю после снижения месяцем ранее на 1,3%.

Инвесторы продолжают оценивать, какие меры примет Федеральная резервная система (ФРС) США в связи со статистикой о рекордной с 1990 года годовой инфляции в стране в октябре в 6,2%.

"Доллар должен получить поддержку за счет роста реальных ставок из-за ужесточения политики ФРС по ставке, учитывая ожидания того, что Федрезерв будет опережать в своих действиях другие крупные ЦБ", — считает аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), которую цитирует газета Wall Street Journal.

По данным CME Group, 81,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС США до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%. В прошлую пятницу такие меры ожидали 75,8% аналитиков. В ноябре ФРС США уже объявила о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка, а повышение ставок Федрезерв допускает уже в следующем году.