МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером несколько укрепляется к иене и евро, рынки ожидают порцию макростатистики во вторник, свидетельствуют данные торгов.

Удаленная работа трейдера

Рухнут первыми. На фондовом рынке образуются опасные связи

По состоянию на 18.16 мск курс евро снижался до 1,144 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,145 доллара, курс доллара к иене поднимался до 113,98 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 95,15 пункта.

Главным событием текущей недели является макростатистика из США. Во вторник, 16 ноября, будут обнародованы данные по розничным продажам и промышленному производству в стране в октябре. Аналитики полагают, что розничные продажи выросли в месячном выражении на 1,1% после роста на 0,7% в сентябре, а промпроизводство показало рост на 0,7% к сентябрю после снижения месяцем ранее на 1,3%.

Инвесторы продолжают оценивать, какие меры примет Федеральная резервная система (ФРС) США в связи со статистикой о рекордной с 1990 года годовой инфляции в стране в октябре в 6,2%.

"Доллар должен получить поддержку за счет роста реальных ставок из-за ужесточения политики ФРС по ставке, учитывая ожидания того, что Федрезерв будет опережать в своих действиях другие крупные ЦБ", — считает аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), которую цитирует газета Wall Street Journal.

По данным CME Group, 81,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС США до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%. В прошлую пятницу такие меры ожидали 75,8% аналитиков. В ноябре ФРС США уже объявила о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка, а повышение ставок Федрезерв допускает уже в следующем году.