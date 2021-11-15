МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл торги небольшим ростом по основным индексам на охлаждении геополитических рисков и на корпоративных историях, несмотря на дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рухнут первыми. На фондовом рынке образуются опасные связи

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,33%, до 4135,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1790,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.11 мск снижался на 14 копеек, до 72,75 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 83,06 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,89% — до 81,44 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в начале недели торговался в зоне положительных значений. Опасения развития негативных сценариев на геополитическом фронте, вызвавшие волну продаж рублевых активов перед выходными, пока не реализуются. Рынок рос, невзирая на снижение цен на нефть. Внешний фон был умерено позитивным", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки HeadHunter взлетели на 13,28% на фоне публикации позитивной отчетности по МСФО за третий квартал.

"Сегодня из важных событий стоит выделить финансовые результаты "Русагро" (+3,12%) за третий квартал. Отчет компании положительный, улучшение конъюнктуры было отмечено во всех ключевых бизнес-сегментах, о чем говорят высокие темпы роста выручки компании", — говорит Евгений Линчик из "Сбер Управление Активами".

Совет директоров МКПАО "Лента" (один из крупнейших российских ритейлеров "Лента") на заседании 12 ноября утвердил дивидендную политику ритейлера: согласно ей, компания будет стремиться выплачивать дивиденды ежегодно, однако возможны и промежуточные дивиденды, при этом выплаты будут привязаны к величине свободного денежного потока и зависеть от долговой нагрузки. К закрытию основных торгов расписки "Ленты" поднялись на 2,49%.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по результатам 9 месяцев 2021 года в размере 40 рублей на акцию. Акции компании к закрытию основных торгов выросли на 3,02%.

В лидерах роста также бумаги производителей удобрений: акции "Акрона" выросли на 6,93%, "Фосагро" — на 2,96%.

Кроме того, заметно выросли акции "ВСМПО-Ависма" (6,8%). Ранее в понедельник Boeing и "ВСМПО-Ависма" подписали соглашение о поставках титана и расширении сотрудничества.

В лидерах снижения – бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции упали на 6,55%, префы – на 1%), бумаги "Башнефти" (обыкновенные акции снизились на 2,4%, префы – на 1,05%), акции "Русала" (-1,91%), расписки девелопера "Эталон" (-1,72%), акции "Эн+ Групп" (-1,68%) и акции НМТП (-1,22%). Нефть продолжает снижаться на ожиданиях по спросу и предложению

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от максимумов дня, но все же удерживались в плюсе, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Рынок остается под краткосрочным нисходящим давлением с ближайшими поддержками у 4100 и 1785 пунктов соответственно с последующими рисками развития снижения в район 4000 пунктов и 1725 пунктов… Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4070-4170 пунктов", — добавляет она.

Дальнейшая динамика будет определяться в первую очередь геополитическими факторами, ценами на энергоносители и внешним фоном, считает Линчик.

Во вторник ориентир по индексу Мосбиржи составляет 4120-4210 пунктов, по РТС – 1780-1920 пунктов, прогнозирует он.