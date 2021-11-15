МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижаться примерно на 1%, трейдеры оценивают перспективы спроса и предложения на фоне статистики из Китая и коррекции, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на охлаждении геополитических рисков

По состоянию на 18.46 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 1,14% — до 81,23 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,94%, до 78,94 доллара за баррель.

Трейдеры строят предположения по балансу спроса и предложения на рынке на фоне данных из Китая. Так, добыча нефти в Китае в январе-октябре выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% — в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн.

С начала месяца нефть марок Brent и WTI подешевела на 3,5% и 5,5%, при этом предыдущие два месяца подряд котировки демонстрировали рост, суммарно поднявшись в сентябре и октябре на 15,6% и 22% соответственно.

По мнению аналитиков Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal, удешевление нефти представляет собой потерю импульса роста, при этом коррекция поддерживается возможной продажей нефти из стратегических нефтяных запасов США. Также продолжают оказывать базовую поддержку ценам усилия ОПЕК+ по снижению добычи и ожидания того, что альянс будет придерживаться запланированных темпов увеличения добычи, отмечают эксперты.