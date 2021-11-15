МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Число частных инвесторов на российском финансовом рынке в 2023 году может достичь около 30 миллионов против текущих оценок в 15 миллионов, такое мнение РИА Новости высказала руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина. Рухнут первыми. На фондовом рынке образуются опасные связи

"Текущая тенденция по темпам притока частных инвесторов на финансовый рынок, скорее всего, сохранится на горизонте ближайших нескольких лет, что позволяет ориентироваться на достижение цифры в 30 миллионов частных инвесторов в 2023 году", — сказала она.

К началу 2020 года число частных инвесторов на Московской бирже составило 3,3 миллиона, 2021-го – 8,8 миллиона, а к 1 ноября показатель уже достиг 15 миллионов. Однако, несмотря на текущий экспоненциальный рост числа граждан, оформляющих брокерские счета, уровень их вовлечения в финансовые операции пока невысок. Так, число активных инвесторов (совершающих не менее 1 операции в месяц) пока немногим выше 2 миллионов — около 1,5% всего населения России. Для сравнения, в США акциями владеют более половины населения, отмечает она.

Высокий уровень вовлечения населения на финансовые рынки – характерная черта всех развитых экономик, и поэтому текущая тенденция открывает перед Россией большие возможности для структурных изменений в факторах экономического роста. В долгосрочной перспективе это будет способствовать росту общей ликвидности российского фондового рынка, что повысит эффективность механизма трансформации сбережений в инвестиции и сможет активизировать привлечение капитала в развитие российских компаний, считает Сафина.

По ее мнению, привлечение молодых людей к долгосрочному осознанному инвестированию на российском рынке невозможно без дальнейшей трансформации финансовой системы и решения некоторых структурных проблем. Позитивный эффект, отмечает эксперт, может оказать разработка более широкой линейки финансовых инструментов с различной степенью риска, реализация мер по привлечению новых эмитентов на рынок для расширения возможностей диверсификации инвестиционных портфелей.

К потенциально эффективным мерам, как считает Сафина, можно отнести расширение перечня специальных финансовых продуктов для населения, внедрение ИИС 3-го типа, создание отдельных сегментов или/и торговых площадок, ориентированных на МСП, создание отдельной торговой площадки для стартапов. Более гибкие подходы к инвестированию в паре с дальнейшим расширением внутреннего риск-менеджмента позволят дополнительно привлечь средства фондов на финансовый рынок, резюмирует она.