Эксперт ожидает удвоения числа частных инвесторов на финансовом рынке России к 2023 году
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Число частных инвесторов на российском финансовом рынке в 2023 году может достичь около 30 миллионов против текущих оценок в 15 миллионов, такое мнение РИА Новости высказала руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.
"Текущая тенденция по темпам притока частных инвесторов на финансовый рынок, скорее всего, сохранится на горизонте ближайших нескольких лет, что позволяет ориентироваться на достижение цифры в 30 миллионов частных инвесторов в 2023 году", — сказала она.
К началу 2020 года число частных инвесторов на Московской бирже составило 3,3 миллиона, 2021-го – 8,8 миллиона, а к 1 ноября показатель уже достиг 15 миллионов. Однако, несмотря на текущий экспоненциальный рост числа граждан, оформляющих брокерские счета, уровень их вовлечения в финансовые операции пока невысок. Так, число активных инвесторов (совершающих не менее 1 операции в месяц) пока немногим выше 2 миллионов — около 1,5% всего населения России. Для сравнения, в США акциями владеют более половины населения, отмечает она.
Высокий уровень вовлечения населения на финансовые рынки – характерная черта всех развитых экономик, и поэтому текущая тенденция открывает перед Россией большие возможности для структурных изменений в факторах экономического роста. В долгосрочной перспективе это будет способствовать росту общей ликвидности российского фондового рынка, что повысит эффективность механизма трансформации сбережений в инвестиции и сможет активизировать привлечение капитала в развитие российских компаний, считает Сафина.
По ее мнению, привлечение молодых людей к долгосрочному осознанному инвестированию на российском рынке невозможно без дальнейшей трансформации финансовой системы и решения некоторых структурных проблем. Позитивный эффект, отмечает эксперт, может оказать разработка более широкой линейки финансовых инструментов с различной степенью риска, реализация мер по привлечению новых эмитентов на рынок для расширения возможностей диверсификации инвестиционных портфелей.
К потенциально эффективным мерам, как считает Сафина, можно отнести расширение перечня специальных финансовых продуктов для населения, внедрение ИИС 3-го типа, создание отдельных сегментов или/и торговых площадок, ориентированных на МСП, создание отдельной торговой площадки для стартапов. Более гибкие подходы к инвестированию в паре с дальнейшим расширением внутреннего риск-менеджмента позволят дополнительно привлечь средства фондов на финансовый рынок, резюмирует она.
https://1prime.ru/Financial_market/20211115/835223262.html