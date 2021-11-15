МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рубль остается в плюсе, хотя и растерял часть коррекционного роста из-за дешевеющей нефти и ослабления аппетита к риску. Российский рынок акций вырос на охлаждении геополитических рисков

Легкая поддержка российской валюте приходит от начала налогового периода, когда традиционно возрастает спрос на рублевую ликвидность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.21 мск снижался на 9 копеек до 72,8 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 83,05 рубля, следует из данных Московской биржи. В понедельник доллар и евро максимально опускались до 72,01 рубля и 82,35 рубля, соответственно.

В прошлую пятницу доллар и евро подскочили на 1,26 рубля и на 1,3 рубля, соответственно.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

На российском валютном рынке в начале недели отмечается повышение рубля против доллара и евро – в рамках коррекции после ощутимого падения в прошлую пятницу, произошедшего на фоне усиления геополитических рисков.

Это было вызвано ситуацией на белорусско-польской границей, где скапливались беженцы, а также сообщениями ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Однако за время выходных ухудшения ситуации не произошло, и участники рынка поспешили закрыть длинные позиции по валюте, распродавая доллары и евро.

Начало налогового периода ноября поддержало эти продажи — экспортеры пополняют свою рублевую ликвидность для уплаты обязательных платежей в бюджет. По оценкам экспертов, в этом месяце они составят около 2,4 триллиона рублей.

Однако к вечеру продажа валюты истощилась на фоне внешнего негатива. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) перешел к росту и повышается на 0,1%, до 95,2 пункта, оставаясь около максимума с июля 2020 года, что оказывает давление на глобальный аппетит к риску. Этому же способствует и обновление турецкой лирой минимума, соответствующего 10,077 лиры за доллар.

При этом цена на нефть марки Brent падает на 1,3% до 81,1 доллара за баррель. Трейдеры строят предположения по балансу спроса и предложения на рынке на фоне данных из Китая. Так, добыча нефти в Китае в январе-октябре выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% — в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent. Эксперт ожидает удвоения частных инвесторов на финансовом рынке России

ПРОГНОЗЫ

На текущий момент геополитический фактор давления на рубль исчерпан, поэтому до конца недели ожидается его отскок вверх, считает Игорь Евсин из УК "Альфа-Капитал".

"С точки зрения фундаментальных факторов Россия по-прежнему выглядит стабильно: бюджет в 2021 году в профиците, счет текущих операций положителен, объем средств ФНБ бьет рекорды. Прогноз по курсу доллара на конец недели: 71,5-72,5 рубля", — оценивает он.

Высокие цены на нефть и газ, рост физических объемов их экспорта, сезонное снижение импорта в начале следующего года будут защищать российские активы от распродажи, полагает Михаил Шульгин из "Открытие брокер".

"Это будет дополнительно стабилизировать курс рубля. Мы продолжаем конструктивно оценивать перспективы российской валюты и не исключаем, что к концу года доллар может оказаться ниже 70 рублей", — добавляет он.