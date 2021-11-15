МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись ростом, при этом французский CAC 40 и немецкий DAX обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,05%, до 7351,86 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 7128,63 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 16148,64 пункта. В понедельник CAC 40 достиг нового исторического рекорда в 7136,13 пункта, DAX — 16149,87 пункта.

Общую поддержку фондовым рынкам продолжает оказывать сильный сезон отчетности и поддерживающая монетарная политика центробанков. "В таких условиях акции остаются прибыльным активом для инвесторов, учитывая рекордно низкие процентные ставки", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Lyxor AM Флоренс Баржу (Florence Barjou).

Инвесторы обратили внимание и на корпоративные новости. Так, акции Shell подорожали на 2,3% после того, как компания объявила о намерении упростить структуру акционерного капитала и перенести налоговое резидентство в Великобританию.

Вместе с этим металлургический сектор региона показал снижение на 1,1%, что ослабило рост FTSE 100. Акции ArcelorMittal подешевели на 2,6%, BHP Group — на 1,9%, Glencore — на 1,6%.

Рынки обратили внимание и на внутреннюю макростатистику. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре увеличился до 7,3 миллиарда евро с 4,8 миллиарда в августе, прогноз предполагал профицит в 6,5 миллиарда.