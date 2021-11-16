2021-11-16T00:38:42+03:00
2021-11-16T00:38:42+03:00
2021-11-16T00:38:42+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211116/835224084.html
Биржи США закрылись снижением
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,04%, до... ПРАЙМ, 16.11.2021
акции, рынки, новости, биржи сша
https://1prime.ru/images/83226/46/832264639.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/46/832264639.jpg
https://1prime.ru/images/83226/46/832264638.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/46/832264638.jpg
https://1prime.ru/images/83226/46/832264637.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/46/832264637.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20211115/835223593.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,04%, до 36087,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15853,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на 4682,8 пункта.