ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы выросли, CAC 40 и DAX обновили рекорды

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,04%, до 36087,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15853,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на 4682,8 пункта.