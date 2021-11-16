МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром несколько растёт по отношению к иене, в то время как инвесторы оценивают переговоры глав США и Китая и ожидают макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР торгуются без единой динамики

По состоянию на 8.14 мск курс евро растёт до 1,1381 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1367 доллара, курс доллара к иене поднимается до 114,16 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 95,42 пункта.

Во вторник валютные инвесторы находятся в ожидании данных розничных продаж и промышленного производства в США в октябре. Аналитики полагают, что розничные продажи выросли в месячном выражении на 1,1% после роста на 0,7% в сентябре, а промпроизводство показало рост на 0,7% к сентябрю после снижения месяцем ранее на 1,3%.

Кроме того, на виртуальном саммите глава Китая Си Цзиньпин выразил готовность работать вместе с президентом США Джо Байденом над достижением консенсуса и ради позитивного развития отношений двух стран.