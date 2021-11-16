МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота как антиинфляционного актива во вторник утром несколько увеличивается в ожидании признаков еще большого роста розничных цен в США, свидетельствуют данные торгов. Золото коррекционно дешевеет после двух недель роста стоимости

По состоянию на 8.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,13%, или на 2,45 доллара, до 1869,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,37%, до 25,198 доллара за унцию.

Золото дорожает во вторник утром в ожидании признаков ускорения инфляции в США, которая уже по итогам октября превысила 6%, что стало максимумом за 30 лет. Теперь аналитики в этом свете будут оценивать выходящие сегодня данные о потребительском поведении — показатель розничных продаж.

"Инвесторы ожидают новых признаков того, что инфляция будет ускоряться еще дольше", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda. По словам экспертов, история инфляции, вероятно, получит существенное обновление после того, как будут опубликованы данные о розничных продажах в США, которые покажут, продолжают ли потребители справляться с очередной волной ценового давления.

Пока аналитики полагают, что розничные продажи в США выросли по итогам октября в месячном выражении на 1,1% после роста на 0,7% в сентябре.