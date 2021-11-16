МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут на статданных о безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Безработица в Великобритании в июле-сентябре снизилась лучше прогноза

По состоянию на 11.20 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,03%, до 7352,38 пункта, французский CAC 40 поднимается на 0,21%, до 7143,62 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 16171,88 пункта.

Безработица в Великобритании в июле-сентябре снизилась до 4,3% с 4,5% в июне-августе. Аналитики ожидали снижения показателя до 4,4%.

Кроме того, трейдеры обратили некоторое внимание на статистику из Франции, согласно которой инфляция в стране выросла до 2,6% с 2,2% месяцем ранее.

Теперь в среду ожидается публикация данных об инфляции во всей еврозоне. Аналитики прогнозируют сохранение показателя на уровне предыдущего месяца в 4,1% в годовом выражении и рост на 0,8% за месяц.