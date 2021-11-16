МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США мало меняются во вторник в ожидании внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут выхода важной статистики по экономике США

По состоянию на 14.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07% — до 36033 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 16191,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,02%, до 4679,5 пункта.

Позднее во вторник в США будет опубликован ряд статистических данных, отражающих состояние экономики страны, в частности, влияние высокой инфляции на покупательскую способность населения.

Так, министерство торговли США опубликует данные по розничным продажам в октябре. Аналитики прогнозируют увеличение объема розничных продаж на 1,1% в месячном выражении.

Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране в октябре. Эксперты предполагают, что показатель в месячном выражении вырос на 0,7% после снижения на 1,3% месяцем ранее.