МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник растут на фоне статистики по розничной торговле и промпроизводстве, которая оказалась лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,35%, до 36212,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 15889,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 4694,36 пункта.

Трейдеры оценивают статистику во вторник. Розничные продажи в США в октябре увеличились на 1,7% по сравнению с сентябрем, что оказалось выше прогноза аналитиков в 1,2%.

Кроме того, объем промышленного производства в стране за прошлый месяц вырос на 1,6% к предшествовавшему месяцу, что также оказалось лучше ожиданий.

Трейдеры также обратили внимание и финансовую отчетность американских компаний. Так, Walmart сообщила о снижении чистой прибыли как по итогам девяти месяцев фингода, так и за третий квартал. При этом показатель выручки за прошлые три месяца вырос больше прогнозов. Акции компании снижаются почти на 1%.