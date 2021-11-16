МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают единой динамики из-за удорожания доллара, которое последовало после публикации статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,11%, до 82,14 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — дешевели на 0,25%, до 79,55 доллара за баррель.

Макростатистика из США, опубликованная ранее во вторник, превзошла прогнозы рынков, что поддержало курс доллара. Так, розничные продажи в стране в октябре выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем, аналитики ждали роста на 1,2% в месячном выражении. Промпроизводство в США в октябре показало рост на 1,6% к сентябрю при прогнозе увеличения на 0,7%.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,32%, до 95,71 пункта, до выхода статистики показатель находился на уровне в 95,5 пункта.

Укрепление доллара сдерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, так как в этом случае они становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

Рынки продолжают обращать внимание на ожидания по спросу. Так, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свой прогноз спроса на нефть на будущий год — на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 3,4 миллиона.