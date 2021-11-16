МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам во вторник, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,37%, до 4120,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,33%, до 1767,58 пункта. Рост доллара на 97 копеек, до 73,47 рубля объясняет сильное различие в динамике основных индексов.

Рынок нефти теряет 0,1%, до 82 долларов за баррель сорта Brent.