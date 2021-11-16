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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211116/835234439.html
Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов
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Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам во вторник, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на... ПРАЙМ, 16.11.2021
рынки, новости, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам во вторник, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,37%, до 4120,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,33%, до 1767,58 пункта. Рост доллара на 97 копеек, до 73,47 рубля объясняет сильное различие в динамике основных индексов.
Рынок нефти теряет 0,1%, до 82 долларов за баррель сорта Brent.