МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам, отыгрывая негативные новости по "Северному потоку 2".

Рост доллара на форексе сигнализировал об ослаблении аппетита к риску, снижение спроса на рублевые гособлигации добавляло давления на стоимость российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,37%, до 4120,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,33%, до 1767,58 пункта. Рост доллара на 97 копеек, до 73,47 рубля объясняет сильное различие в динамике основных индексов.

НЕГАТИВ ПРЕОБЛАДАЛ

Российский рынок акций во вторник упал, отыгрывая сохранение напряженного геополитического фона, который проявился в потоке негативных новостей по "Северному потоку 2".

В частности, федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". Он может быть сертифицирован как независимый лишь при условии, что немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода.

Параллельно с этим во вторник высший административный суд Грайфсвальда рассматривал иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный поток 2" с требованием пересмотреть разрешение на его эксплуатацию.

Внешний негативный фон поддерживался также ослаблением аппетита к риску. Об этом свидетельствовал индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), который усилил вечером рост и прибавляет 0,4%, до 95,7 пункта, обновляя максимум с июля 2020 года.

Это происходит на фоне слабых данных по динамике ВВП еврозоны, которые давят на евро, не суля ужесточения монетарной политики от ЕЦБ. ВВП по второй, окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном. Таким образом, темпы восстановления европейской экономики заметно снизились — во втором квартале годовой показатель равнялся 13,6%.

Нефть марки Brent растеряла дневной рост (выше 83 долларов) и торговалась вечером около 82,3 доллара за баррель. Сильный доллар традиционно давит на котировки сырья и в первую очередь – нефти.

Наконец, ценовой индекс облигаций Мосбиржи сигнализировал об ослаблении спроса на рублевые активы. Он падал во вторник уже третий день подряд и компенсировал уже более половины отскока от минимума с февраля 2019 года, достигнутого 2 ноября.

В лидерах падения цены среди российских акций оказались бумаги "Распадской" (-2,4%), "Детского мира" (-2,3%), ТМК (-2%), ММК (-1,8%), ВТБ (-1,8%), Сбербанка (-1,8%). Акции "Газпрома" упали на 1,4% на новостях по "Северному потоку 2".

Выросли в цене акции "Акрона" (+14,1%), "ВСМПО-Ависма" (+10,7%), "Сургутнефтегаза" (+3,5%), "Русала" (+1,2%).

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах во вторник преобладал сдержанный оптимизм, который российские активы не смогли в полной мере разделить ввиду слабости цен на нефть и геополитики, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Отечественные фондовые индексы остаются под краткосрочным нисходящим давлением, а технические сигналы на данный момент скорее указывают в пользу его сохранения с возможными попытками отскока. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4060-4170 пунктов", — оценивает она.

В середине недели ожидается сохранение осторожности в действиях участников российских торгов в свете неспокойного геополитического фона, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи 17 ноября может формироваться в пределах 4080-4180 пунктов", — добавляет он.

Краткосрочный ориентир по индексу Мосбиржи составляет 4100-4200 пунктов, по индексу РТС: 1740-1820 пунктов, оценивает Евгений Линчик из "Сбер управление активами".