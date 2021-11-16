МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись преимущественно ростом на фоне снижения курса евро, немецкий и французский индексы в очередной раз обновили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,34%, до 7326,97 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,34%, до 7152,6 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 16247,86 пункта.

По словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, снижение курса евро продолжает поддерживать рост европейских индексов. Ранее курс евро достиг минимума с июля 2020 года.

Кроме того, эксперт отметил, что на данный момент, в отсутствие серьезных факторов, рынки вновь обратились к наблюдению за инфляцией и действиями мировых центробанков.

Тем временем британский индекс снизился, несмотря на хорошую статистику. Безработица в Великобритании в июле-сентябре снизилась больше прогнозов — до 4,3% с 4,5% в июне-августе.