МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном подешевели на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,47%, до 8,46 доллара, "Новатэка" — на 0,61%, до 243,7 доллара, "Лукойла" — на 0,25%, до 94,78 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,51%, до 9,13 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,14%, до 34,8 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,52%, до 30,72 доллара, НЛМК — на 0,2%, до 30,26 доллара, "Северстали" — снизились на 0,09%, до 22,88 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,15%, до 1,397доллара, Сбербанка — на 1,54%, до 18,48 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,15%, до 101,85 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 0,92%, до 7,51 доллара. Бумаги "Ленты" остались на уровне прошлого закрытия в 3,13 доллара, "Магнита" — подешевели на 0,34%, до 17,78 доллара.