МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рубль торгуется вечером в минусе против доллара и евро, хотя частично и сократил это падение.

Дорожающая нефть отчасти компенсируется негативом от крепнущего на форексе доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.32 мск рос на 65 копеек — до 73,15 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 82,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар обновил во вторник максимум с 21 сентября (73,5 рубля), евро максимально подскакивал до 83,42 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке во вторник преобладало падение рубля против доллара и евро на фоне сокращения инвесторами позиций в рублевых активах.

Так, ценовой индекс облигаций Мосбиржи падал во вторник уже третий день подряд и компенсировал уже более половины отскока от минимума с февраля 2019 года, достигнутого 2 ноября.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) усилил вечером рост и прибавляет 0,5%, до 95,9 пункта, обновляя максимум с июля 2020 года, что оказывает давление на глобальный аппетит к риску.

На таком фоне падают к американской валюте и большинство "развивающихся". В частности, турецкая валюта обновляет исторический минимум в 10,4 лиры за доллар.

Наконец, определенным негативом для рубля стали отголоски геополитической темы в виде сообщений о том, что федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". Он может быть сертифицирован как независимый лишь при условии, что немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода.

Однако цена на нефть марки Brent вечером попыталась возобновить рост и прибавляет 0,9% до 82,8 доллара за баррель, и это помогло рублю частично восстановиться после обновления долларом максимума с 21 сентября (73,5 рубля).

Косвенную поддержку рублю оказали и сообщения о том, что Минфин России на аукционах 17 ноября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 30,093 миллиарда рублей.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,6-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе рубль может найти поддержку от подготовки российских компаний к налоговому периоду ноября, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Прогноз по курсу доллара на среду – 72-74 рубля, оценивает он.

Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться спросом инвесторов на рискованные активы, считает Евгений Линчик из "Сбер управление активами".

"Краткосрочный ориентир по доллару: 72,5-74 рубля, по евро: 82,5-83,5 рубля", — добавляет он.