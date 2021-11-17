МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются после выхода статистики снижения темпов роста внешнеторгового оборота Японии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США выросли на сильной макростатистике

По состоянию на 7.25 мск японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,36%, до 29704,5 пункта, южнокорейский KOSPI на 0,94%, до 2967,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, до 7347,9 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite при этом растёт на 0,21%, до 3529,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 2468,3 пункта; гонконгский Hang Seng Index опускается на 0,61%, до 25553,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках в среду наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как инвесторы оценивают ряд макроэкономических данных из Японии. Так, объем экспорта страны в октябре в годовом выражении вырос лишь на 9,4% после роста на 13% месяцем ранее, а импорта – на 26,7% после роста на 38,6% в сентябре. Аналитики ожидали показатели на уровне 9,9% и 31,9% соответственно.

При этом китайские фондовые индексы находятся в плюсе после беседы президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. "Позитивные настроения от встречи Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена повысили индексы, поскольку дружелюбный подход обеих сторон, похоже, указывает на снижение напряженности", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики IG.