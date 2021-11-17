Фондовые биржи АТР в основном снижаются на внешнеторговых данных из Японии
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются после выхода статистики снижения темпов роста внешнеторгового оборота Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 мск японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,36%, до 29704,5 пункта, южнокорейский KOSPI на 0,94%, до 2967,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, до 7347,9 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite при этом растёт на 0,21%, до 3529,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 2468,3 пункта; гонконгский Hang Seng Index опускается на 0,61%, до 25553,5 пункта.
На азиатских фондовых рынках в среду наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как инвесторы оценивают ряд макроэкономических данных из Японии. Так, объем экспорта страны в октябре в годовом выражении вырос лишь на 9,4% после роста на 13% месяцем ранее, а импорта – на 26,7% после роста на 38,6% в сентябре. Аналитики ожидали показатели на уровне 9,9% и 31,9% соответственно.
При этом китайские фондовые индексы находятся в плюсе после беседы президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. "Позитивные настроения от встречи Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена повысили индексы, поскольку дружелюбный подход обеих сторон, похоже, указывает на снижение напряженности", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики IG.
https://1prime.ru/Financial_market/20211117/835236531.html