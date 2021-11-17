МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Курс евро в среду утром продолжает резко снижаться к доллару в преддверии публикации данных об инфляции в еврозоне, достигнув очередного антирекорда за 17 месяцев и опустившись до круглой отметки ровно 1,13 доллара за евро, свидетельствуют данные торгов. Берем риски на себя. Какую валюту стоит купить сейчас

По состоянию на 8.04 мск курс евро падает до 1,13 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Это минимальное значение с июля 2019 года.

Также курс доллара к иене поднимается до 114,86 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,82 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 96,05 пункта, что является максимальным значением с июля 2020 года.

Инвесторы ожидают публикации окончательной оценки годовой инфляции в еврозоне по итогам октября. Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен там ускорился до максимальных с 2008 года 4,1% с 3,4% месяцем ранее.