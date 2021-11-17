МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди слабо снижается в среду утром за счёт сильного доллара, свидетельствуют данные торгов. Побочные эффекты: чем грозят России высокие цены на сырье

По состоянию на 8.28 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,03%, до 4,3435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,16%, до 9561 долларов, алюминия — на 3,11%, до 2574,5 доллара, цинка — выросла на 0,19%, до 3223 долларов за тонну.

Цены на медь в среду находятся под давлением курса американской валюты, которая укрепилась, в частности, к евро уже до 1,13 доллара.

Такой динамике доллара способствовала макростатистика. Розничные продажи и промпроизводство в США в октябре показали рост на 1,7% и на 1,6% к сентябрю соответственно.

Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее выгодными для покупки обладателям всех других валют.