МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США слабо меняются в среду в отсутствие значимых факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,14% — до 36012 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,06%, до 16311 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,07%, до 4692,75 пункта.

Инвесторы следят за статистикой по США. Количество новых домов в стране, строительство которых было начато в октябре, неожиданно снизилось на 0,7% и составило 1,52 миллиона. Аналитики ожидали увеличения показателя до 1,58 миллиона.

Инвесторы также оценивают сообщения о том, что накануне президент США Джо Байден подписал закон о триллионных инвестициях в модернизацию инфраструктуры страны. Документ предусматривает инвестиции в инфраструктуру в размере 1,2 триллиона долларов за десять лет.