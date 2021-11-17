МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в среду на фоне скачка акций "Газпрома" на 4% в благоприятных новостных условиях.

Сползание рынка нефти и западных фондовых индексов не помешало восстановлению стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,7%, до 4149,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,98%, до 1802,52 пункта. Падение доллара на 66 копеек, до 72,47 рубля объясняет сильное различие в динамике основных индексов.

РОСТ, НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российский рынок акций в среду восстанавливался, и главным драйвером курсовых движений опять стал "Газпром" (+4%) и связанные с ним темы.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит политической подоплеки в решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока 2". Компания-оператор проекта готова выполнить все требования для сертификации, чтобы как можно скорее запустить газопровод, сообщил он.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Газпрома" на уровне "BBB", прогноз стабильный.

Наконец, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири" на конец октября достигли 12 миллиардов кубометров.

Внешний фон оставался в основном негативным, однако этот фактор не мешал коррекции российского рынка акций вверх. Цена на нефть марки Brent теряет 1,6% до 81,1 долларов за баррель. Инвесторы оценивают еженедельные данные о запасах нефти в США.

Западные фондовые индексы в основном снижаются на фоне слабой макроэкономической статистики по США. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, снизилось на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем сентября и составило 1,52 миллиона. Прогнозировался рост до 1,576 миллиона.

Между тем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,03%, до 95,9 пункта, что отчасти помогает расти рисковым активам.

Ценовой индекс облигаций Мосбиржи после трех дней падения также пытается возобновить рост, что помогает всем рублевым активам восстанавливаться.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Акрона " (+1,1%), "ВСМПО-Ависма" (+4,2%), "Башнефти" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,3%) и самого "Газпрома" (+4%).

Упали в цене акции "Распадской" (-2,4%), ИСКЧ (-6,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,6%), "Магнита" (-2,8%), расписки "Ленты" (-1,9%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, но уверенного восходящего импульса на рынке не наблюдалось, а долларовый индикатор во многом рос благодаря укреплению рубля, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Рублевый индекс при стабилизации выше поддержки 4100 пунктов может предпринимать попытки коррекции в район 4190 пунктов, у которой можно будет говорить о перспективах смены краткосрочного нисходящего тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4080-4190 пунктов", — оценивает она.

Учитывая отсутствие большого объема значимой статистики и находящийся под давлением нефтяной рынок, в четверг актуальной будет консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 4100-4150 пунктов, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.