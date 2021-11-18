МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром немного снижается по отношению к евро вслед за доходностью гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Спасайся, кто может. Почему Россия забирает деньги из США

По состоянию на 8.10 мск курс евро рос до 1,1326 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 114,23 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,07 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 95,76 пункта.

Американская валюта в четверг утром немного снижается по отношению к евро, чему способствовала динамика доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снизилась на 1,37%, до 1,582%.

"Сегодня вы видите, что доходность немного падает, а доллар движется в унисон", — заявил газете Wall Street Journal старший валютный трейдер в Silicon Valley Bank Минь Транг (Minh Trang).

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании статданных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю. Аналитики полагают, что показатель снизился на 7 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 260 тысяч.