МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг на открытии торгов заметно снижается на фоне дешевеющей нефти и негатива на азиатских площадках, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск опускается на 0,71%, до 4119,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1788,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 6 копеек, до 72,56 рубля, курс евро – на 26 копеек, до 82,12 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,65%, до 79,96 доллара за баррель. Азиатские биржи теряют по основным индексам.