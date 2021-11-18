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https://1prime.ru/Financial_market/20211118/835254442.html
Российский рынок акций заметно снижается на негативном внешнем фоне
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. Индекс Мосбиржи в четверг на открытии торгов заметно снижается на фоне дешевеющей нефти и негатива на азиатских площадках, следует из динамики торгов. Индекс Мосбиржи к 10.03... ПРАЙМ, 18.11.2021
индексы, рынки, новости, акции, доллар, индекс ртс, индекс мосбиржи, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг на открытии торгов заметно снижается на фоне дешевеющей нефти и негатива на азиатских площадках, следует из динамики торгов.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск опускается на 0,71%, до 4119,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1788,55 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 6 копеек, до 72,56 рубля, курс евро – на 26 копеек, до 82,12 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,65%, до 79,96 доллара за баррель. Азиатские биржи теряют по основным индексам.