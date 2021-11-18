МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В 2022 году бизнесу придется раскрывать нефинансовую информацию для того, чтобы ценные бумаги компаний попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных (банки, страховые компании, пенсионные фонды), и от неквалифицированных инвесторов, рассказала директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Нуждающихся в помощи россиян предложили искать автоматически

Она добавила, что Московская биржа планирует ввести требования по ESG для бумаг, претендующих на попадание в котировальные списки площадки.

В настоящее время такого обязательства у эмитентов нет, есть только рекомендации Банка России для публичных компаний по раскрытию информации. ЦБ рекомендует раскрывать данные о том, как компании учитывают ESG-факторы, связанные с воздействием на окружающую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления.

Регулятор считает, что раскрытие таких рисков дает инвесторам судить о долгосрочной финансовой стабильности.

"Сейчас мы думаем над установлением критериев и сроков переходного периода для введения таких требований, чтобы для эмитентов это не стало дополнительной нагрузкой", — отметила Логинова.