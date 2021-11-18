МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает показывать разнонаправленную динамику к евро и иене после выхода данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск курс евро рос до 1,134 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 114,45 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,07 иены.

А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 95,74 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 13 ноября, снизилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 268 тысяч.

Аналитики полагали, что показатель снизится до 260 тысяч.

Аналитики ING полагают, что курс евро против доллара к концу года может снова достигнуть уровня в 1,16 доллара, что связано с традиционным ослаблением американской валюты в декабре. Однако они также отмечают вероятность роста курса доллара за счет других факторов.

"Конечно, существует риск того, что макроэкономические факторы будут преобладать, и курс доллара останется высоким, но есть небольшой шанс того, что уровень курса евро в 1,1265 доллара был минимальным для этого года", — приводит слова экспертов газета Wall Street Journal.