МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером поднимаются в рамках коррекции после того, как днем ранее падение котировок превышало 3% из-за опасений по поставкам из стратегических запасов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,22%, до 80,46 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI росли в цене на 0,18%, до 77,69 доллара за баррель.

В среду нефтяные котировки снижались, и вечером падение превышало 3%, в результате нефть Brent опустилась в стоимости ниже 80 долларов за баррель впервые с 7 октября.

Котировки сдерживались опасениями дополнительных поставок нефти после новостей СМИ о том, что президент США Джо Байден попросил китайского лидера Си Цзиньпина высвободить часть стратегических резервов нефти. Позднее СМИ сообщили, что власти США обратились с аналогичной просьбой к Индии, Южной Корее и Японии.

Трейдеры также оценивают еженедельную статистику из США, опубликованную в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 12 ноября неожиданно снизились — на 2,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали рост на 1,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю снизилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,4 миллиона баррелей в сутки.