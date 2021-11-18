Российский рынок акций снизился по основным индексам
Российский рынок акций упал в четверг на слабом рубле и снижении западных площадок
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в четверг на фоне существенно ослабевшего рубля и снижения западных фондовых площадок.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,33%, до 4093,85 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,25%, до 1761,96 пункта. Рост доллара на 72 копейки до 73,22 рубля объясняет сильное различие в динамике основных индексов.