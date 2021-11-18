МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне ощутимого ослабления рубля в условиях оттока инвесторов из рублевых долговых активов.

Сползание западных фондовых бирж и тестирование нефтью психологически значимой поддержки 80 долларов за баррель оказали дополнительное давление на стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,33% — до 4093,85 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,25%, до 1761,96 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Рост доллара на 72 копейки, до 73,22 рубля, объясняет более сильное падение РТС.

НЕГАТИВ ПРЕОБЛАДАЛ

Российский рынок акций в четверг отыгрывал очередную волну распродаж рублевых активов – прежде всего государственных облигаций. Так, ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей (RGBI), обновил минимум с февраля 2019 года.

Внешний фон при этом оставался в основном негативным. Цена на нефть марки Brent в течение дня протестировала психологически значимый уровень в 80 долларов за баррель и опускалась до 79,28 доллара – минимума с 7 октября. Попытки отскока "черного золота" (сейчас оно прибавляет 0,45%, до 80,64 доллара) не очень помогли российским акциям.

Западные фондовые индексы в основном снижаются – в пределах 0,6%. Инвесторы, в частности, обратили внимание на слабую статистику с рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 ноября, снизилось только на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 268 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя до 260 тысяч.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Сильнее всего среди российских акций упали бумаги "Мечела" (-11,6%), отыгрывавшие ощутимое снижение операционных показателей.

Акции "Сургутнефтегаза" (-7,7%) продолжили корректировать недавний стремительный взлет почти на 50% за несколько дней.

Ощутимо снизились также акции "Распадской" (-3,5%), "Акрона" (-6,1%), Petropavlovsk (-3,2%).

Выросли в цене акции ММК (+4%), "Северстали" (+1,5%), "Алросы" (+1,4%), "Полюса" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%).

ПРОГНОЗЫ

Учитывая близость выходных, а также неспокойную геополитическую ситуацию, в конце недели участники российских торгов, вероятно, предпочтут не рисковать, говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В числе негативных факторов он отмечает также новую волну пандемии коронавируса: ряд европейских стран вводят или готовятся ввести локдауны, а суточное число новых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 тысяч.

"По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи 19 ноября может формироваться в пределах 4050-4150 пунктов", — оценивает аналитик.

Индексы Мосбиржи и РТС после попыток восстановления в течение дня находились в существенном минусе, судя по всему, опасаясь усугубления санкционной тематики, отмечает в свою очередь Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Преодоление рублевым индексом поддержки 4100 пунктов открывает дорогу к его снижению в район 4000 пунктов. Индекс РТС при этом почти достиг цели краткосрочной нисходящей коррекции 1730 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4050-4150 пунктов" — оценила она.