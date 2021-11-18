МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрылись в основном в красной зоне на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 2,41% — до 8,33 доллара, "Новатэка" — на 4,01%, до 234,4 доллара, "Лукойла" — на 2,54%, до 92,82 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,26% — до 9,35 доллара, "Газпром нефти" — на 2,2%, до 35,6 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в стоимости на 3,64% — до 30,21 доллара, НЛМК — на 0,85%, до 30,48 доллара, "Северстали" — выросли на 0,17%, до 23,2 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 2,7% — до 1,37 доллара, Сбербанка — на 2,36%, до 18,23 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,2% — до 101,45 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 1,69% — до 7,57 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,67% — до 3,02 доллара, "Магнита" — подешевели на 3,19%, до 17 долларов.