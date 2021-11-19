МОСКВА, 19 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на золото в четверг снизились после того, как в среду котировки наиболее активно торгующихся контрактов закрылись на максимуме с июня. С начала ноября котировки железной руды снизились на 13,2%

"Золото стремительно росло в цене на протяжении последних нескольких недель, поэтому для трейдеров вполне естественно частично зафиксировать прибыль", — заявил Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 8,80 доллара, или на 0,5%, до 1861,40 доллара за унцию. В среду котировки прибавили 0,9%, достигнув максимального уровня закрытия с 11 июня, сообщили в FactSet.

Декабрьские фьючерсы на серебро на COMEX закрылись с понижением на 27 центов, или на 1,1%, по 24,90 доллара за унцию после роста в среду на 0,9%.

Несмотря на снижение цен в четверг, "мы не считаем, что инвесторы опасаются масштабного отката, поскольку недавнее падение, вызванное объявлением Федеральной резервной системы США о начала сокращения покупок активов, не было достаточно существенным", отмечает Аслам. "Котировки, вероятно, продолжат постепенно двигаться вверх с текущих отметок", — добавил он.

Золото подешевело даже вопреки ослаблению доллара США и снижению доходности казначейских облигаций, тогда как обычно подобные факторы позитивно влияют на драгоценный металл. Ослабление доллара может повысить привлекательность золота для покупателей, ведущих расчеты в другой валюте. Снижение доходности казначейских облигаций, считающихся надежным активом, содействует сокращению альтернативных издержек при покупке золота.

"Котировки золота (на текущей неделе) затруднялись продолжить ралли после превышения ключевых уровней на прошлой неделе, оказавшись под давлением из-за усиления доллара и роста доходности гособлигаций США, — заявил Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets. – Потенциал снижения цен должен быть ограничен, пока внимание рынков сосредоточено на опасениях по поводу инфляции". Разакзада ожидает, что в краткосрочной перспективе инвесторы будут стремиться покупать золото при падении котировок.

Ключевой уровень поддержки располагается в районе 1830 долларов за унцию, где раньше находилось сильное сопротивление, отмечает он. В этом районе "должно быть много покупателей, если не произойдет существенного роста доходности гособлигаций США", добавляет эксперт.

Опасения относительно скачка инфляции, вызванного прежде всего перебоями в работе цепочек поставок, и стремительное увеличение спроса в ходе восстановления (экономики) после пандемии в последние недели содействуют росту золота.

Между тем потенциал дальнейшего повышения золота пока неясен, поскольку доходность краткосрочных гособлигаций побуждает инвесторов наращивать рискованные позиции, ослабляя спрос на драгоценные металлы.

Цены на золото в четверг ненадолго отыграли часть потерь после выхода официальных данных, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 7-13 декабря сократилось на 1000, до 268 000.

Кроме того, индекс деловой активности, рассчитываемый ФРС-Филадельфия, в ноябре вырос до 39,0 с 23,8 в октябре.

Тем временем декабрьские фьючерсы на медь на COMEX прибавили 0,9%, достигнув 4,305 доллара за фунт. Декабрьские фьючерсы на платину снизились на 1,2%, до 1056,40 доллара за унцию, а декабрьские фьючерсы на палладий упали на 2,2%, до 2137,40 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ