МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы преимущественно ростом на новостях о стимулировании экономики Японии, свидетельствуют данные торгов. Власти Японии выделят огромную сумму на поддержку экономики и населения

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,13%, до 3560,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,19%, до 2490,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,07%, до 25049,97 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,8%, до 2971,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 7396,5 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%, до 29745,87 пункта.

Поддержку рынкам оказали сообщения СМИ о том, что власти Японии объявили о планах влить 55,7 триллиона иен (около 480 миллиардов долларов) в экономику страны, чтобы поддержать ее после пандемии. На этом фоне опасения относительно перспективы ее восстановления ослабли, хотя инвесторы вновь задумались о политике мировых центробанков в условиях еще недостаточно сильной экономики, но уже более чем достаточно высокой инфляции.

"ФРС говорит о более обширных инфляционных трендах, возможности смены главы регулятора администрацией Байдена и о том, что есть вероятность возникновения сезонного всплеска случаев заражения коронавирусом", — отметил аналитик Луи Навелье (Louis Navellier), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. Аналитик отметил, что ввиду этих факторов отсутствует ясность относительно того, когда именно Федрезерв США начнет повышать ставки. Рынки внимательно следят за политикой ФРС, так как вслед за ней другие центробанки могут перейти к ужесточению монетарной политики.

Давление на индекс Гонконга оказали корпоративные новости. В четверг крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding опубликовала финансовую отчетность, согласно которой чистая прибыль компании в первом полугодии упала на 34% в годовом выражении, до 7,8 миллиарда долларов. Акции компании подешевели на 10,7%.