2021-11-19T16:15:22+03:00
2021-11-19T16:15:22+03:00
2021-11-19T16:15:22+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211119/835274955.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 ноября
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Ожидаемые в понедельник, 22 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30
CNY
Китай — Решение НБС... ПРАЙМ, 19.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (октябрь)
|54,1
|54,1
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь)
|9
|18
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|1%
|
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (октябрь)
|7%
|
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
|6,29 млн
|6,2 млн
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по див-дам 9м2021)
|623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020
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|RUB
|ВТБ — ВОСА (реестр закрыт 29.10.21, в заочной форме, изменения в уставе и др. вопросы)
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