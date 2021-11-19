МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%  
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (октябрь) 54,1 54,1
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь) 9 18
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) 1%  
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (октябрь) 7%  
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь) 6,29 млн 6,2 млн
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по див-дам 9м2021) 623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020  
  RUB ВТБ — ВОСА (реестр закрыт 29.10.21, в заочной форме, изменения в уставе и др. вопросы)    