МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижаются на коронавирусных опасениях по Европе, свидетельствуют данные торгов. Австрия вводит национальный локдаун из-за коронавируса

По состоянию на 17.51 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,56% — до 35670,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 4704,6 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,49% — до 16071,2 пункта, при этом ранее в ходе торгов пятницы он обновил исторический максимум, достигнув отметки 16075 пунктов.

В пятницу американские рынки находятся под давлением новостей из Европы. Заболеваемость коронавирусом в регионе растет, в частности Германия в последние дни бьет антирекорды по суточному числу зараженных.

В связи с этим ряд стран возвращают карантинные ограничения, которые тормозят рост европейской экономики и создают новые проблемы в цепочках поставок. Так, канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении с понедельника, 22 ноября, общенационального локдауна из-за ситуации с коронавирусом. А власти немецкой Баварии, одного из лидеров по заболеваемости в Германии, объявили о введении новых ограничительных мер, которые для непривитых будут означать "де-факто" локдаун.

На следующей неделе инвесторы будут оценивать данные статистики по самим США. Аналитики полагают, что ВВП страны в третьем квартале, по второй оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год. Первая оценка показала рост американской экономики на 2%. Также будут опубликованы данные о доходах и расходах американцев в октябре, которые, согласно ожиданиям, выросли на 0,2% и 0,8% соответственно.