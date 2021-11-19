МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу вечером продолжает значительно снижаться к доллару, — инвесторы предпочитают не рисковать на фоне очередного всплеска пандемии коронавируса в Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск курс евро снижался до 1,1303 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1369 доллара. В ходе торгов курс падал до 1,125 доллара за евро — минимума с 1 июля 2020 года.

Курс доллара к иене в то же время опускался до 113,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,39%, до 95,91 пункта.

В пятницу на рынках преобладает негатив. Трейдеры обеспокоены очередным всплеском пандемии в Европе, который уже привел к локдаунам в ряде стран региона. Так, в Австрии объявлен национальный карантин. В немецкой Баварии, где ситуация наиболее тяжелая, введены ограничения, которые для непривитых де-факто означают локдаун. На этом фоне европейские фондовые индексы снижаются, а нефть дешевеет более чем на 2%.

Экономист Capital Economics Джонатан Петерсен (Jonathan Petersen) отмечает, что нынешние условия подходят для продолжительного укрепления доллара. Этому способствуют как увеличение спроса на надежные активы, так и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.

"Такая обстановка – ужесточение монетарной политики в США быстрее, чем в других крупных странах, замедление экономического роста в Китае и волатильность сырьевых цен – является рецептом для того, чтобы, доллар, по крайней мере, продолжил укрепляться", — цитирует Петерсена газета Wall Street Jounal.