МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Акции одних из крупнейших компаний США и мира достигли новых исторических рекордов в ходе пятничных торгов, среди них: Apple, Microsoft и Alphabet, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.38 мск акции Apple дорожали на 0,48%, до 158,62 доллара, Microsoft — 0,62%, до 343,39 доллара, Alphabet класса А — на 0,1%, до 2999,7 доллара. При этом ранее их стоимость достигла рекордных 159 долларов, 345,1 доллара и 3018,7 доллара соответственно.

В пятницу индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ также достиг нового исторического рекорда, который составил 16101,7 пункта.