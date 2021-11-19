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Российский рынок акций упал на внешнем негативе
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Российский рынок акций в пятницу упал почти на 2% на негативном внешнем фоне, а за неделю потерял 2,55%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 19.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу упал почти на 2% на негативном внешнем фоне, а за неделю потерял 2,55%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,89% — до 4016,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,17%, до 1723,74 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск растет на 34 копейки — до 73,39 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 83,08 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,77% — до 78,99 доллара за баррель.