МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу упал почти на 2% на негативном внешнем фоне, а за неделю потерял 2,55%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,89% — до 4016,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,17%, до 1723,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск растет на 34 копейки — до 73,39 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 83,08 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,77% — до 78,99 доллара за баррель.