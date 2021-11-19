МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением на фоне возобновившегося роста заболеваемости в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,45%, до 7223,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 7112,29 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 16159,97 пункта.

Европейские индексы оказались в минусе на фоне нового всплеска коронавируса в регионе, в связи с чем на рынке наблюдался отказ от риска.

Новые ограничения замедляют рост экономики Европы, что вызывает особое беспокойство трейдеров на фоне высокого уровня инфляции и проблем в цепочках поставок. Так, в Австрии объявлен национальный карантин. В немецкой Баварии, где ситуация наиболее тяжелая, введены ограничения, которые для непривитых де-факто означают локдаун.

"Ситуация не настолько серьезная в других странах, таких как Франция, Италия и Испания, но это может измениться в ближайшие недели, как и было в это же время год назад", — аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чьи слова цитирует газета Wall Street Journal.