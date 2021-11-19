МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Рубль в пятницу вечером снижается к доллару и евро, отыгрывая резкое падение нефтяных котировок почти до двухмесячных минимумов.

Давление на рубль также оказывают рост доллара к большинству мировых и "развивающихся" валют и падение ценового индекса гособлигаций РФ, рассчитываемого Мосбиржей, до минимума с января 2019 года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.19 мск рос на 44 копейки — до 73,49 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 83,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В конце рабочей недели рубль ушел в минус к основным мировым валютам. Даже ослабление евро на форексе на 0,6%, до 1,1296 доллара (район минимумов с июля 2020 года), не помогло рублю удержаться в плюсе к европейской валюте, хотя днем это получалось.

Главный негативный импульс для рубля пришел от провала рынка нефти более чем на 3%, ниже 80 долларов, до минимума с 1 октября (78,05 доллара). Негативу на нефтяном рынке способствует очередной всплеск пандемии коронавируса в Европе, что чревато новыми локдаунами в этом регионе.

В частности, Австрия заявила о введении общенационального локдауна, аналогичные планы высказал минздрав Германии, а Норвегия ужесточила антиковидные ограничения для въезжающих в страну, напомнил Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

При этом ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей (RGBI), уже опустился до минимума с января 2019 года.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), в свою очередь, повышается на 0,4%, до 96 пунктов – в район максимумов с июля 2020 года, сигнализируя о падении аппетита к риску на рынках.

Основную роль здесь сыграла слабость евро, вызванная как обострением ситуации с коронавирусом в Европе, так и сохранением мягкой позиции ЕЦБ в отношении процентных ставок, полагает Кравченко. Большинство "развивающихся" валют вечером также слабеют к американской.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,2-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около 5800 за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Дальнейшему росту курса доллара к рублю будет препятствовать пик налогового периода, который традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность, предполагает Кравченко.

"Так, в среду и четверг предстоящей недели пройдут основные налоговые платежи, и текущие курсовые уровни доллара представляются весьма привлекательными для продажи экспортерами валютной выручки", — поясняет он.

Несмотря на стабильное макроэкономическое положение России, следующая неделя может выдаться несколько волатильной в связи с ростом числа локдаунов в Европе и сохранением геополитической напряженности, полагает в свою очередь Игорь Евсин из УК "Альфа-Капитал".

"Глобальный уход в менее рискованные активы способен привести к тому, что рубль продолжит держаться на локально низких уровнях. Прогноз курса доллара на неделю: 73-74,5 рубля", — оценил он.