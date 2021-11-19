МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным биржевым индексам, а также курса рубля к доллару и евро – на подешевевшей нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на следующей неделе на 1% — до 3975 пунктов и на 0,9% – до 1708 пунктов соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent опустится на 1 доллар до 77,8 доллара за баррель, курс евро на форексе останется немного ниже 1,13 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 10 копеек — до 73,6 рубля, евро — на 15 копеек, до 83,1 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"На предстоящей неделе существенной волатильности не ждём. В США будут отмечать День благодарения, а на такой неделе редко происходят существенные движения. Впрочем, любые сигналы по инфляции, или более жёсткая риторика представителей ФРС может ухудшить настрой инвесторов", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Валерий Вайсберг из ГК "Регион" считает, что цены на нефть, скорее всего, пойдут вниз дальше и даже, возможно, краткосрочно опустятся до 70 долларов за баррель.

"Риски дальнейшего снижения нефтяных цен также актуальны на фоне призыва США к Китаю и Японии начать продажи нефти из стратегических резервов для снижения котировок. Риски навеса предложения высоки, поэтому участники рынка не могут не реагировать на них продажами", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Если в США обновить максимум будет сложно, то динамика российского рынка во многом будет увязана с ценами на углеводороды, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"По данным метеоцентра, ураганы не угрожают США в ближайшие дни, ситуация с поставками нефти должна наладиться. Скорее всего, фондовые рынки будут плавно корректироваться. Целью может стать 3 900 пунктов по индексу Московской биржи", — говорит эксперт.

Андрей Манько из РИА Рейтинга также считает весьма вероятным, что индекс Мосбиржи опустится ниже психологического уровня в 4000 пунктов.

"Для российского рынка дополнительными сдерживающими факторами остаются геополитические коллизии и рост ценовой волатильности в нефти. Черное золото в последнее время несет потери из-за вирусного давления, укрепления доллара на внешней арене (индекс DXY достиг 96 пунктов), а также сообщения о возможном выводе на рынок стратегических резервов США, Китая и Индии", — замечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Учитывая сохранение напряженной внешнеполитической картины, ценовых "качелей" в нефти и сложной эпидемиологической ситуации на будущей неделе, может сохраниться повышенная волатильность биржевых индексов, добавляет он.

На следующей неделе техническая картина указывает на риски развития нисходящего движения по индексам Мосбиржи и РТС с ближайшими поддержками у 4000 и 1730 пунктов, при закреплении ниже которых можно ожидать ускорения падения в район как минимум 3950 и 1680 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Геополитика остается сложной, особенно на фоне начавшего обсуждения в Сенате США закона об оборонном бюджете на 2022 год, в котором уже содержатся положения об ужесточении санкций на российский госдолг и "Северный поток 2", рассуждает Вайсберг. Рост геополитических рисков на фоне снижения цен на нефть окажет давление на курс рубля, полагает он.

"Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе, открыто продемонстрировала готовность бороться с инфляцией "до победного конца", что предполагает не только существенный рост ключевой ставки в декабре 2021 года, но и продолжение ужесточения ДКП в феврале 2022 года. Повышение ключевой ставки смягчит ослабление рубля", — полагает Вайсберг.

Российский рубль на прогнозной неделе, скорее всего, продолжит падать из-за роста геополитических рисков, а также из-за значительных объемов покупки валюты со стороны Минфина, считает Манько. При этом курс доллара может вплотную приблизиться к 74 рублям, оценивает он.

С точки зрения технического анализа, если доллар и евро останутся выше уровня поддержек в 72,9 рубля и 82,50 рубля соответственно, далее они могут устремиться к 75 и 85 рублям, оценивает Кожухова.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Скорее всего, будет наблюдаться фронтальное снижение вложений в российские активы, а лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтегазового и банковского секторов, прогнозирует Манько.

Лучше рынка, на взгляд Ващенко, будут торговаться акции банков и энергетики, в акциях сырьевого сектора наиболее вероятна коррекция.

По мнению Кочеткова, под давлением может быть сектор строительных компаний на ожиданиях дальнейшего сокращения ипотечного кредитования. Также сложности могут возникнуть у нефтегазового сектора, если США и некоторые другие импортёры начнут продавать нефть из стратегических резервов, добавляет он.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка отмечает, что акции "Газпрома" и ВТБ до самого конца недели сопротивлялись давлению продавцов. И хотя котировки этих бумаг в пятницу снижаются, они, в отличие от прочих "голубых фишек", способны сохранить рост по итогам завершающейся недели, полагает он.

"Нам по-прежнему привлекательны акции золотодобытчиков, ввиду крепости рынков драгоценных металлов, и "Алроса". Тактически интересны и "фишки" сталелитейного сектора — по акциям "Северстали" и НЛМК скоро состоятся дивидендные "отсечки" (13 и 6 декабря соответственно), что, учитывая высокую дивидендную доходность по ним, выглядит дополнительным поддерживающим фактором", — говорит он.

Отдельно эксперт отмечает акции "Магнита", рухнувшие ниже 6000 рублей после сообщений об изменении структуры акционеров. Он считает столь сильную просадку весьма эмоциональной и неоправданной — с фундаментальной точки зрения бизнес компании поступательно развивается, Локтюхов пока не видит сильных оснований опасаться корректировки стратегии "Магнита", ухудшения качества корпоративного управления или дивидендной политики.

"Мы сохраняем рекомендацию по ним "покупать" с целевой ценой 7,7 тысячи рублей за акцию, причем видим перспективы ее повышения. Мы полагаем, что данная бумага, по мере ухода нервозности нерезидентов, может столь же резко вернуться к росту", — добавляет он.

Кожухова напоминает, что рекомендаций по дивидендам за девять месяцев текущего года ждут от "Норникеля" и "Татнефти", "Русагро" должна утвердить новую дивидендную политику, а финансовые результаты за третий квартал представят "Полюс", Qiwi, TCS Group и "Лукойл".