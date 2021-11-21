МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. С целью увеличить свое состояние инвестор может воспользоваться стратегией реинвестирования дивидендов, полученных по имеющимся у человека акциям. Стратегия предполагает докупку бумаг на сумму полученных выплат, рассказывают аналитики "РБК-Инвестиции". Аналитики сделали прогнозы по рублю, нефти и фондовому рынку

В таком случае капитал будет расти за счет механизма сложного процента, когда у инвестора увеличивается число акций в портфеле, что в свою очередь повышает размер получаемых дивидендов, на которые можно приобрести еще больше акций. Такая стратегия хороша ещё тем, что не требует внесения дополнительных собственных средств.

Однако такая стратегия будет работать только в случае стабильной дивидендной политики выбранной компании, а также определенной динамики котировок. Так, если выбранные акции будут демонстрировать стабильный рост, то их покупка будет обходиться дороже, и дивидендная доходность будет снижаться. В таком случае аналитики советуют следить за котировками и выкупать акции на просадках.

Также для такой стратегии подходят акции не всех компаний. Аналитики советуют в первую очередь присмотреться к "дивидендным аристократам" — компаниям, которые являются надежными и на протяжении длительного временинепрерывно платят дивиденды. Важными показателями устойчивости компаний также являются коэффициент выплаты дивидендов (Dividend Payout Ratio) и показатель отношения долга к собственному капиталу (Debt/Equity или D/E), которые помогут подобрать компанию для вложений.

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