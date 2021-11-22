МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России в минувшую пятницу приостанавливал торги облигациями "Роснано" на Московской бирже, получив информацию об обсуждении с узким кругом кредиторов сценариев реструктуризации долга компании, чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. Песков переадресовал вопрос с ситуацией вокруг долгов "Роснано"

"Банк России получил информацию, что "Роснано" обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга. Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание", — говорится в сообщении.

В настоящее время торги ведутся в обычном режиме, добавили в ЦБ РФ. Эксперт рассказал, к чему приведет отказ государства от помощи "Роснано"

Московская биржа в пятницу вечером неожиданно без объяснения причин приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано", на 100% принадлежащей государству, общим объемом 71,5 миллиарда рублей. Позже площадка объяснила, что это было сделано по предписанию Банка России.

Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщило, что встретилось со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, где обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности.

Было заявлено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев. Московская биржа отправила запрос в "Роснано" для выяснения планов компании в отношении ценных бумаг эмитента, допущенных к торгам на бирже. По результатам обращения и анализа другой информации биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании.

Тем временем торги ценными бумагами "Роснано" на Московской бирже возобновились в понедельник падением цены облигаций. В зависимости от выпуска облигации максимально дешевели до 620-720 рублей при номинале в 1000 рублей.