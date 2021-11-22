МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в минусе на усилении опасений по поводу ужесточения карантина, при этом рост металлургического и телекоммуникационного секторов послужили факторами поддержки, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал, испытав самый сильный удар в 2021 году

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,44%, до 7255,46 пункта, французский CAC 40 — сократился на 0,1%, до 7105 пунктов, немецкий DAX — уменьшился на 0,27%, до 16115,69 пункта.

В Европе усилились опасения вокруг коронавируса. Так, в понедельник в силу вступил очередной всеобщий локдаун в Австрии, а в прошлую среду, 17 ноября, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической. Четвертая волна, по ее словам, обрушилась на страну "полной мощью".

"Европейские акции упали, поскольку Ангела Меркель усилила опасения по поводу четвертой волны Covid в Европе. Опасения среди участников торгов заключаются в том, что новые локдауны могут быть введены в других частях Европы, что сделает путь восстановления от пандемии более затруднительным", — сказал аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada) агентству Франс Пресс.

Телекоммуникационный и металлургический секторы региона на фоне корпоративных новостей при этом показали рост — на 1,8% и 1,6% соответственно.

Акции Telecom Italia подскочили сразу на 30,3% после предложения частного инвестиционного фонда Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) о покупке итальянской фирмы. Бумаги BHP Group подорожали на 3,1%, после того, как компания подписала соглашение с Woodside Petroleum об объединении нефтегазового бизнеса BHP с Woodside.