МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре снизился до 53,2 пункта с 54,2 пункта в октябре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Банк России объяснил приостановку торгов бумагами "Роснано"

Соответствующие данные исследовательская организация Markit Economics опубликует во вторник, 23 ноября в 12.00 мск. Показатель октября при этом является минимумом за шесть месяцев.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.