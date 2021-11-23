МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром несколько снижается на новостях вокруг возможности закрытия медных производств в Перу, второй в мире стране по добыче этого металла, свидетельствуют данные торгов. Нефть умеренно дешевеет

По состоянию на 8.58 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,19%, до 4,3845 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,83%, до 9726,5 доллара, алюминия — на 0,37%, до 2689,5 доллара, цинка — на 3,41%, до 3348,5 доллара за тонну.

Прежнее подорожание меди было связано с ситуацией в Перу, где было принято было решение закрыть четыре шахты, принадлежащие горнодобывающим компаниям Ares, Apumayo и Sami, под предлогом загрязнения рек. Однако позднее президент страны Педро Кастильо опроверг эту информацию.

Аналитики Jefferies, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, тем не менее отмечают негативные перспективы в целом как для меди, так и для промышленной отрасли и других металлов.

По словам аналитиков, такая ситуация может привести к повышению налогов в горнодобывающей промышленности, что также негативно отразится на крупнейших компаниях в отрасли.