МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и несколько сильнее к евро, следуя динамике нефтяных котировок и политических рисков, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.24 мск вторника растёт на 12 копеек, до 74,94 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 84,42 рубля. А ранее во вторник доллар поднимался выше 75 рублей – впервые с 8 июля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается уже на 1%, до 78,9 доллара за баррель.

Информационный фон остается весьма напряженным в контексте того, что США продолжают публиковать различные отчеты и комментарии о нагнетании обстановки на востоке Украины, отмечают аналитики Росбанка.

"Мы считаем текущие уровни завышенными, однако для нормализации обстановки требуется позитивный новостной поток, и здесь сообщений о подготовке саммита между США и Россией в конце декабря явно недостаточно", — добавляют они.

"Пока сложно ожидать существенного укрепления рубля… Впрочем, фактор налогового периода продолжает оказывать рублю поддержку, что может ограничить движение курса пары "доллар-рубль" вверх", — добавляет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".