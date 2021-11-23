МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник днем опустилась ниже круглой отметки в 1800 долларов за унцию, впервые с начала ноября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,69%, или на 12,55 доллара, до 1793,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,81%, до 23,858 доллара за унцию.

Днем золото вернулось к снижению после небольшого коррекционного роста утром. За последние четыре торговых сессии драгметалл подешевел более чем на 3%.

Как отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует агентство Market Watch, ожидаемое переизбрание Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы (ФРС) США означает, что регулятор продолжит держать курс на сокращение выкупа активов и "нормализацию" монетарной политики (отход от ультрамягкости). А это укрепит доллар и, соответственно, негативно отразится на золоте.